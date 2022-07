A cura di Gilda Riga

Non è un periodo semplice quello che stanno attraversando Massimiliano Rosolino e Natalia Titova.

Intervistato dal settimanale Nuovo, l’ex nuotatore ha rivelato che il papà della moglie non è in perfette condizioni di salute, e sfortunatamente in questo momento non esiste alcuna possibilità per la moglie ed ex ballerina di Ballando con le Stelle di raggiungerlo in Russia per fargli visita.

Natalia Titova: il padre colpito da un infarto

Il conflitto in Ucraina, infatti, ha avuto pesanti ripercussioni anche sul settore legato ai viaggi da e per Mosca. Natalia aveva intenzione di raggiungere il papà, che di recente è stato colpito da un infarto.

Rosolino ha dichiarato che la moglie è molto provata a causa della guerra e per tutte le conseguenze che sta generando. Il papà, inoltre, non gode di ottima salute e lei non può recarsi nel suo Paese d’origine per stargli vicino. E’ una situazione particolarmente delicata, e per questo motivo Massimiliano e Natalia hanno deciso di parlarne il meno possibile quando sono presenti le figlie.

Il momento è tutt’altro che semplice, anche perché per la Titova risulta molto difficile accettare l’idea di non poter incontrare la propria famiglia, ed in particolare uno dei suoi genitori che ha avuto problemi di salute.

A questo si aggiunge un’altra vicenda che ha visto protagonista sua malgrado Massimiliano Rosolino. L’ex nuotatore è finito al centro delle polemiche per aver pubblicato una foto sorridente con alle spalle la Marmolada, a poche ora dalla tragedia che ha coinvolto oltre dieci persone, con alcune di loro che hanno perso la vita. L’ex inviato de L’Isola dei Famosi ha però voluto immediatamente chiarire la sua posizione, dicendo di non voler essere in alcun modo offensivo e di non aver voluto assolutamente urtare la sensibilità degli utenti del social media, che però l’hanno aspramente criticato.