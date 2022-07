A cura di zara penna

Rai: Elena D’Amario al posto di Elena Sofia Ricci nei nuovi episodi della serie tv Che Dio ci aiuti 7.

La talentuosa ballerina e professionista che lavora da anni al fianco di Maria De Filippi ad “Amici”, debutterà come attrice in una fiction televisiva.

Secondo TvBlog la bella e brava Elena D’Amario inizierà a girare “Che Dio ci aiuti 7” proprio in queste ore a Spoleto.

La data di messa in onda della nuova stagione non è stata ancora comunicata in via ufficiale, ma in sede di presentazione dei palinsesti Rai è stato annunciato che sarà proposta non prima del 2023.

L'incredulità dei fan della ballerina alla notizia della sua partecipazione alla serie tv

Elena, che da ballerina si cimenterà nel ruolo di una suora, avviandosi così alla carriera di attrice, ha letteralmente lasciato i fan senza parole.

L’uscita di scena di Elena Sofia Ricci e di suor Angela nella settima stagione di Che Dio Ci Aiuti ormai era cosa nota, ma che la serie di Rai 1, prodotta da Lux Vide, avrebbe visto nei nuovi episodi un’ex allieva di Amici al posto di Elena Sofia Ricci, nessuno l’avrebbe mai immaginato. Un’altra Elena, quindi, entrerà in scena e prenderà il posto di suor Angela.

In una storia Instagram, dove la ballerina è seguita da più di un milione e 300mila follower, Elena D’Amario ha fatto sapere di essere in fase di studio e ha pubblicato un’immagine di un ciak cinematografico. Ora grazie a TvBlog finalmente si è capito a cosa alludesse la ballerina.

Elena è già all’opera a Spoleto insieme a Francesca Chillemi (Azzurra) e a Valeria Fabrizi, nelle vesti di suor Costanza.

Per quanto riguarda suor Angela, invece, sarà presente solo nelle prime puntate della serie tv, poi sarà costretta a lasciare per sempre, dopo aver commesso un errore, il suo amato convento.