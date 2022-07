A cura di zara penna

Laura Chiatti e Marco Bocci, oltre ad essere due attori molto amati dal pubblico, sono anche sposati e genitori di due figli, Enea e Pablo.

I due sono stati spesso paparazzati e finiti sulle pagine di gossip per presunte crisi sentimentali, sempre poi smentite.

Laura e Marco sono felici e innamorati, ma negli ultimi giorni sono finiti al centro di polemiche sui social per un video pubblicato dalla stessa Chiatti che ha sollevato un "polverone".

In particolare i due si sono esibiti in un “esercizio a due”, con l’attrice distesa in senso contrario sul marito, che era sdraiato con la schiena a terra. L’esercizio consisteva nel fare delle flessioni al contrario e mettere a dura prova gli addominali di Marco. Fin qui nulla di strano, semplici e faticosi esercizi ginnici fatti in casa da una coppia ben affiatata, sposata da ben 8 anni. I due, peraltro, si sono anche molto divertiti durante l'esecuzione.

Il particolare hot del video che è stato evidenziato da Dagospia

C’è però chi, come Dagospia, pubblica il video, condiviso dalla Chiatti sul suo account Instagram, e ne mette in risalto l’inconveniente hot durante l’allenamento.

Dagospia scrive: “Dopo anni di amore, figli e ordinarie consuetudini di coppia, la mogliettina bella e atletica fa ancora un grande effetto all’attore: non solo nel cuore, ma anche in mezzo alle gambe!”. E ancora: “Ecco la ‘grandezza’ che ne dimostra il suo immenso amore!”. A molti, infatti, non passa inosservato il “gonfiore improvviso” e sospetto che emerge all’altezza dei pantaloncini dell’attore.

Nulla di sconvolgente se si pensa che comunque i due sono sposati da anni e che tra loro c’è ancora passione e attrazione. Laura, in forma splendida, e Marco, sempre affascinate, sono una giovane coppia che vive di amore e di passione per cinema e teatro.

Marco, dopo le diverse serie tv registrate per la Rai e Mediaset, sarà impegnato prossimamente con un altro famoso attore molto amato e stimato del cinema italiano. Parliamo di Alessandro Preziosi.

Entrambi saranno interpreti d’eccezione di Mascagni vs Verga, il nuovissimo reading teatrale e musicale, con la drammaturgia di Alessandro Rossi, atteso in prima assoluta domenica 17 luglio.