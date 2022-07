A cura di Gilda Riga

Ricordate Paso Adelante? La serie tv spagnola, trasmessa nel nostro Paese su Italia 1 tra il 2004 e il 2006, è pronta a tornare con un reboot dal titolo UPA Next.

A dare l’annuncio attraverso i suoi canali social, l’attrice e ballerina Beatriz Luengo, tra le protagoniste dello show originale nei panni di Lola Fernàndez, che ha confermato che le porte della scuola di Carmen Arranz sono ufficialmente pronte a riaprirsi.

La serie originale si compone di sei stagioni, ed ogni episodio aveva la durata di ben 80 minuti. Ecco perché, in Italia, ciascuno di essi è stato suddiviso in due parti, della durata di 40 minuti l’una. Le vicende sono incentrate sulle storie di alcuni ragazzi che frequentano la più famosa e importante scuola di ballo e recitazione di Madrid, diretta da Carmen Arranz. Tra le protagoniste della serie originale anche Mònica Cruz, sorella minore della celebre attrice Penelope.

Si tratta della serie spagnola più internazionale di sempre, essendo stata trasmessa in ben 54 Paesi nel mondo. Nel 2009 è andata in onda addirittura in Iraq, mentre in Europa ha avuto successo principalmente in Francia, Germania, Italia, Portogallo, Grecia e Slovacchia.

UPA Next: il reboot di Paso Adelante

In UPA Next, le cui riprese cono iniziate il 12 luglio, verranno introdotti nuovi personaggi, ma non mancheranno i comeback di volti storici come Miguel Angel Munoz, che tra il 2002 e il 2005 ricoprì il ruolo di Roberto Arenales, e Beatriz Luengo nei panni di Lola Fernàndez.

La serie, che è stata trasmessa in Italia interamente su Italia 1, si è conclusa con la sesta ed ultima stagione andata in onda dal 10 novembre al 22 dicembre 2006. Tantissimi i fan che hanno un ricordo positivo di Paso Adelante, telefilm particolarmente apprezzato e seguito nel nostro Paese. Ed ora, a distanza di 16 anni, si augurano che la serie, anche se rinnovata nei personaggi e nella forma, possa nuovamente approdare in Italia.