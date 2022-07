A cura di Benedetta Esposito

Un’altra coppia che scoppia: Francesco Moser, campione di ciclismo degli anni ‘70 e ’80 divorzia dalla moglie Carla Mez dopo 41 anni di matrimonio.

Si dice che l’estate sia la stagione dell’amore eppure quest’anno, alcune situazioni sembrano smentire questa frase.

Proprio in questi ultimi giorni, non si fa altro che parlare della rottura di una delle coppie più affiatate e brillanti della tv italiana, ovvero il calciatore Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi. In realtà, già qualche mese fa si era vociferato che tra i due vi fossero problemi e incompatibilità e al tempo entrambi smentirono le chiacchiere. Ora la notizia è diventata ufficiale tramite comunicati stampa. Oltre loro, è arrivata una notizia di un’altra coppia scoppiata, si tratta ancora una volta di un altro sportivo, l’ex campione di ciclismo Francesco Moser che, dopo 41 anni di matrimonio, ha annunciato ufficialmente il divorzio dalla moglie Carla Merz.

Niente di strano, tante coppie, dopo lunghi anni di matrimonio, convivenza e figli, decidono di intraprendere strade diverse, ma in questo caso, per quanto riguarda il loro divorzio, c’è lo zampino di qualcuno.

Qual è la causa del ripensamento di Francesco Moser dopo 41 anni di matrimonio?

Si dice che una delle cause della rottura definitiva tra i due (la coppia Moser-Merz era già separata da 4 anni) sarebbe da affibbiare alla famiglia della fidanzata del terzo figlio della coppia, ovvero Ignazio Moser. Quest’ultimo, promessa del ciclismo, ha accantonato la passione sportiva per diventare modello ed influencer e, dal 2017, ha intrapreso una relazione amorosa insieme alla sorella dell’argentina Belen Rodriguez, ovvero Cecilia, conosciuta tra le mura della casa del Grande Fratello.

La ragazza, insieme ai genitori, avrebbe trascorso molto tempo a Palù di Giovo, il paese natale di Moser, durante il lungo periodo del lockdown, proprio nella casa del fidanzato, suscitando però l’indignazione di Francesco.

Papà Francesco, sin dall’inizio, non ha visto di buon occhio la famiglia Rodriguez, dando loro la colpa del cambio di ispirazioni del figlio che sarebbe potuto diventare un promettente e famoso ciclista e questa situazione si è riversata poi sul rapporto con la moglie Carla, evidentemente di vedute diverse, portando a litigi frequenti che sono diventati uno dei motivi (tra tanti altri) per cui oggi la coppia è scoppiata.