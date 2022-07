A cura di Ludovica Ragonesi

Fiancata dell’auto totalmente rigata da una chiave o da un cacciavite. È quanto questa mattina ha potuto notare al suo risveglio l’attore Michele Morrone, protagonista dei film Netflix 365 Giorni e 365 Giorni - Adesso.

Morrone si trova in questi giorni nuovamente in Italia, dopo aver trascorso qualche settimana negli Stati Uniti per il tour promozionale del suo ultimo film per Netflix, 365 Giorni - Adesso.

L’attore è molto conosciuto all’estero ed è ammirato non solo per le sue capacità professionali ma anche per il suo innegabile fascino. Michele Morrone risulta infatti tra gli attori più sexy del momento.

Molto acclamato in ogni situazione pubblica che lo vede protagonista, Morrone viene sempre accolto con grandi manifestazioni d’affetto dalle fan innamorate del loro idolo.

Grave danno all’auto. Le parole di Michele Morrone

Ma la fama non è sempre tutta rosa e fiori: molti personaggi pubblici sono da sempre bersaglio dei cosiddetti haters, gli “odiatori” sui social, che non risparmiano critiche e attacchi (talvolta anche pesanti) ai personaggi in questione.

Non è raro poi che il fenomeno sfoci in qualche cosa di più serio, risultando in alcuni casi vero e proprio stalking.

E sembra essere proprio questo il caso che riguarda il bel Morrone.

L’attore, nelle sue stories di Instagram, mostrando la fiancata della sua Porsche completamente rigata ha così commentato: “Al genio che ieri sera si è divertito a graffiarmi tutta la macchina con una chiave: io domani mattina cambio macchina, se voglio, e me ne prendo una nuova. Tu invece rimani il solito cogl***e invidioso di sempre. Ti bacio”.

Poi ha proseguito: “Il fatto è che io ho capito chi sei, sono anni che mi mandi questi messaggi minatori, preannunciando quello che avresti fatto. Si vede che ieri mi hai seguito, ti sei divertito, però io magari domani mi alzo, voglio comprarmi una Lambo (Lamborghini) e lo faccio. Tu rimani là, con la chiave in mano, rimani lì e guardi, con la chiave della cantina in mano".