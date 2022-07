A cura di Gilda Riga

Back to school riconfermato anche nel nuovo palinsesto Mediaset. Il varietà che ha debuttato la passata stagione televisiva su Italia 1, vede protagonisti venticinque personaggi famosi chiamati a ripetere l’esame di quinta elementare. Prima di sottoporsi al test finale, i vip tornano dietro i banchi di scuola per essere formati da un corpo decente formato proprio da studenti delle elementari.

Il programma, prodotto da Blu Yazmine, si è guadagnato la riconferma grazie ad una media del 7,71% di share, pari a 1.447.000 telespettatori. La conduzione del programma è stata affidata a Nicola Savino, che, però, dopo una lunga militanza in Mediaset è approdato a Tv8, e passerà il testimone a Federica Panicucci che sarà al timone della nuova edizione, oltre a proseguire nel suo impegno alla guida di Mattino 5 con Francesco Vecchi.

Ma chi saranno i vip che comporranno il cast della seconda edizione di Back to school? I nomi in lizza sono quelli di Natasha Stefanenko, divenuta celebre a metà degli anni ’90 grazie alla chiamata del compianto Fabrizio Frizzi, che la volle al suo fianco nella prima edizione di Per tutta la vita, in onda su Rai 1. L’ex modella russa, naturalizzata italiana, ha anche recitato in diverse fiction come Nebbie e delitti e Distretto di Polizia. Natasha ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express insieme alla figlia Sasha Sabbioni, classificandosi al secondo posto.

Back to school: protagonisti Soleil Sorge e Luca Onestini

Gli altri papabili “allievi” sono Valeria Marini, Ricky Tognazzi, Ivan Cattaneo, Raffaella Fico e Cecilia Capriotti. Ma non solo. Secondo l’esperto di gossip, Amedeo Venza, ci saranno anche gli ex fidanzati Luca Onestini e Soleil Sorge. I due si ritroveranno nuovamente faccia a faccia dopo l'ultimo incontro a La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso, durante il quale sono tornati a stuzzicarsi. C'è curiosità nel capire in che modo si svilupperà la convivenza nello show, specie se si considera che il loro rapporto è tutt'altro che idilliaco.

Back to school tornerà su Italia 1 a partire dal prossimo settembre, ed andrà in onda il mercoledì sera.