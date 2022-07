A cura di Gilda Riga

Baci Stellari, Besame è il nuovo singolo di Valeria Marini, realizzato in collaborazione con Shainy El Brillante, è destinato a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2022.

Il brano, disponibile dal 10 giugno su tutti i digital store, e passato dalle radio dal 17 giugno, è stato prodotto da Gianni Testa per la Joseba Label e distribuito da Ingrooves.

La showgirl torna dunque nuovamente a cantare affinché possa esserci un’estate “stellare”, tra balletti e coreografie ispirati al Tuca Tuca di Raffaella Carrà. Un brano leggero, che vuole celebrare il ritorno alla normalità dopo due anni di restrizioni, che hanno di fatto impedito il contatto fisico, gli abbracci e i baci. La canzone è stata incisa lo scorso marzo, e vede la partecipazione dell’artista cubano Shainy El Brillante, che ha introdotto musicalità gitane. Il video è stato girato in due location differenti, entrambi nel basso Lazio: all’Holiday Village di Fondi, e al Jet Set Club di Terracina.

“Non vedo l’ora di far scatenare tutti a ritmo di ‘Baci stellari, Besame’ – ha detto la showgirl -. È un inno alla gioia e al ritorno degli abbracci. Per troppo tempo non ci siamo toccati, sfiorati e baciati. È il momento di farlo. Che sia un’estate stellare”.

Valeria Marini-Luca Onestini: la coreografia è hot

Nel frattempo, è già partita una challenge su Instagram con l’obiettivo di eseguire la coreografia sulle note del nuovo brano di Valeria Marini. Protagonista del balletto proprio la showgirl con un noto ex tronista di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. Si tratta di Luca Onestini, fratello di Gianmarco, quest'ultimo concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, ed ex fidanzato dell’influencer e modella italo-americana Soleil Sorge.

Il video della coreografia, in cui si vedono i due eseguire un balletto particolarmente sensuale, è diventato immediatamente virale con oltre 123 mila visualizzazioni, ed ha mandato in visibilio i fan di Valeria Marini.

Non c’è dubbio, sarà senz’altro un’estate “stellare”!