A cura di zara penna

Sembrava una buona annata per Raimondo Todaro. La pace con la sua ex moglie Francesca Tocca, ballerina professionista, e il suo ruolo da insegnante ad Amici di Maria De Filippi, dove ha riscosso un successo tale da guadagnarsi la riconferma anche nella prossima edizione.

Tocca-Dumitru: ritorno di fiamma?

Qualcosa però sembra non essere andato nel verso giusto. I rumors parlano di un possibile ritorno di fiamma tra Francesca Tocca e il giovane ex amante Valentin Dumitru, con i due che si sarebbero scambiati messaggi a mezzo social e frecciatine. Un polverone mediatico che ha finito per travolgere Raimondo Todaro, finito suo malgrado al centro del gossip.

Alcune voci parlano addirittura di un possibile addio di Todaro ad Amici, con Simone Nolasco pronto a prendere il suo posto.

L’ipotetica sostituzione ha mandato per un attimo in tilt le fan di Todaro, il quale sembra non abbia preso parte alla prima selezione dei ballerini in vista di Amici 2022. Ma le cose non stanno così. Raimondo Todaro è stato confermato dalla stessa Maria De Filippi, e si siederà al tavolo con Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano.

Se da un lato la sua partecipazione di Todaro alla nuova edizione del talent show è certa, resta un grosso punto interrogativo sulla sua situazione sentimentale. Sulla vicenda, infatti, non sono arrivate smentite né da parte Francesca Tocca né tantomeno da Raimondo Todaro.

Le fan sono deluse e irritate. La prima crisi matrimoniale tra i due si verificò durante Ballando con le stelle, quando Todaro gareggiava in coppia con Elisa Isoardi, con la quale ha avuto un flirt. All’epoca lasciò la moglie Francesca, che, però, dopo diverso tempo ebbe una relazione con Valentin Dumitru. Poi, l’approdo di Raimondo Todaro nell’edizione 2021 di Amici, ha fatto sì che tra i due tornasse il sereno.

La coppia è di nuovo crisi? Vedremo cosa diranno i diretti interessati.