A cura di zara penna

Rai: famosa coppia della serie tv Doc - Nelle tue mani debutterà in Un passo dal cielo.

A breve inizieranno le riprese di Un passo dal cielo.

E’ noto a tutti che ormai Daniele Liotti non sarà più nel cast. Tutti si chiedono chi prenderà il suo posto.

Arrivano delle importanti anticipazioni al riguardo. Due famosi e amati attori di Doc – Nelle tue mani entreranno nel cast della serie Un passo dal cielo. Sono Enrico Ianniello e Giusy Buscemi.

Entrambi sono stati amatissimi nella serie con Luca Argentero, ma saranno, a quanto sembra, i protagonisti di questa nuova serie.

Enrico Ianniello nelle stagioni precedenti non aveva una grande visibilità, e questo ha portato l’attore ad andare via dal cast di Doc.

Dopo un periodo di assenza dalla tv, Enrico Ianniello ritorna protagonista

Ecco che dopo un po' di assenza dalla tv, arriva un ruolo da protagonista nella serie di Un passo dal cielo.

Per Giusy Buscemi invece il discorso è totalmente diverso. L’attrice è molto richiesta tanto che ha dovuto lasciare la serie di Luca Argentero per prendere parte ad altre serie tv.

L’addio di Daniele Liotti è stato un duro colpo per le fan della serie. Molto probabilmente vi ritornerà nella prossima stagione solo per qualche puntata per poi lasciare il cast. Sul web si vocifera che non sarà un addio definitivo.

Fatto sta che per la prossima stagione di Un Passo dal cielo la produzione sta puntando tutto sulla nuova coppia Enrico Ianniello e Giusy Buscemi. I due attori avranno una grossa responsabilità: riportare al successo una serie che ha avuto un boom di ascolti, e mantenere alte le aspettative e i dati Auditel, che Daniele Liotti ha conquistato quando era il protagonista indiscusso.