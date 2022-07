A cura di Franci Russo

Sabrina Salerno, 54 anni portati alla grande, cantante, showgirl e attrice italiana, sta vivendo una nuova fase della sua fulgida carriera. Le sue foto sui social fanno il pieno di like e i commenti sul suo fisico e sulla sua bellezza si sprecano.

Sabrina Salerno nasce il 15 marzo del 1968. Negli anni ’80 spopola in Europa con il suo primo album Sabrina (1987) piazzandosi al terzo posto in Inghilterra, preceduta solo da Mikael Jackson e Madonna. Ma scala le classifiche anche in altri Paesi, quali Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Norvegia, Australia e, naturalmente, Italia.

La sua carriera prosegue con l’incisione di diversi album, e partecipa ad alcuni film e spettacoli teatrali e televisivi. Ha venduto in totale circa 20 milioni di dischi, risultando tra gli artisti italiani di maggior successo.

Dalla fine del secondo decennio del nuovo secolo, inizia per lei una seconda giovinezza. Nel 2020 viene scelta da Amadeus come una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo, diventando una delle dieci personalità ad aver preso parte alla manifestazione canora sia come cantante che come presentatrice. Partecipa poi al game show Name That Tube – Indovina la canzone su TV8, e come concorrente alla sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, classificandosi al terzo posto.

Sabrina Salerno molto attiva sui social

E’ molto attiva sui social con oltre 1,2 milioni di follower su Instagram e 850mila su Facebook. Ed è proprio dal suo account Instagram, in una Stories, che la Salerno lancia la sua arringa contro gli haters e i gli autori di profili fake a suo nome.

A bordo di uno yatch, con il vento tra i capelli e addosso un bikini mozzafiato esprime la sua idea al riguardo: “Ci sono una cinquantina di profili fake a mio nome, Gente senza scrupoli che chiede anche soldi ai mie fan. Ricordatevi che l’unico account ufficiale di Sabrina Salerno è quello con la spunta blu. Dei malati mentali, invece, preferisco non parlare…”.

Intanto una recente foto postata dalla showgirl sui social in mezzo ad un canneto è stata subissata di like. I commenti si sprecano, non solo da parte degli uomini ma anche delle donne. Scrive Rita: “Sabrina sei super ma veramente super! Complimenti, ma vorrei sapere come fai a tenerti così”. Ribatte Annalisa: “Sempre bellissima! Sei una speranza per tutte noi che abbiamo superato gli anta!”.