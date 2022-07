A cura di Franci Russo

Con la puntata di Beautiful del 17 luglio 2022 di conclude la settimana di programmazione della soap in Italia. La serie tv americana vanta un grande successo in tutto il mondo, e il nostro Paese non fa eccezione. The Bold and The Beautiful (questo è il nome originale della soap opera) riceve diverse nomination anche quest'anno ai Daytime Emmy Awards.

Di seguito le anticipazioni di Beautiful della puntata in onda domenica 17 luglio, seguendo la programmazione di Mediaset.

Zoe (Kiara Barnes), sebbene rattristata, dice a Carter che lo ama ancora e che continuerà a lottare per tornare con lui nonostante gli ostacoli che sembrano frapporsi tra loro. Carter, da parte sua, non sembra così convinto che questa sia la migliore soluzione. Intanto Shauna (Denise Richards) dichiara che la giacca riconosciuta da Zoe (Kiara Barnes) è sua, e di conseguenza che è andata a letto con Carter (Lawrence Saint-Victor). Zoe confessa che all'inizio pensava fosse Quinn (Rena Sofer). Shauna ha deciso di coprire Quinn, ma quanto durerà quella messa in scena?

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5. Salvo variazioni di orario da parte del Biscione, questi gli appuntamenti: dal lunedì al venerdì con puntata divisa dalle 13,40 alle 14,10 circa. Il sabato con puntata doppia dalle 13,40 alle 14,25 circa. La domenica con puntata divisa dalle 14:00 alle 14:20 circa.