A cura di Ludovica Ragonesi

Francesco Totti e Ilary Blasi sono i due nomi più ‘googlati’ del momento.

La famosa coppia, da quando è “scoppiata”, con conseguente annuncio della separazione, è ormai sulla bocca di tutti e chiunque si sente di diritto di esprimere la propria opinione a riguardo.

Eppure, nei rispettivi comunicati, sia Ilary Blasi che Francesco Totti, avevano chiesto rispetto, privacy e silenzio per una situazione familiare delicata che coinvolge in ogni caso tre figli minori.

E invece nulla di più inascoltato. Ogni giorno si leggono infatti dichiarazioni di amici veri o presunti vicini alla ex celebre coppia che raccontano i retroscena della separazione e della crisi che ha portato alla definitiva rottura. Anche molti vip, in un modo diretto o velato, cercano di schierarsi da una parte o dall’altra, proprio come se si trattasse di un derby di calcio.

Invece si tratta di vita vera.

Il documentario in prima serata su Rai 1

Dal momento che gli ex coniugi Totti sono diventati di tendenza, anche le emittenti televisive si sono adeguate, “cavalcando l’onda del trend”.

Così farà appunto la Rai che, nella presentazione del palinsesto autunnale, aveva già previsto in tempi non sospetti, il documentario sulla vita del Pupone, dal titolo “Mi chiamo Francesco Totti”.

Il film documentario, diretto da Alex Infascelli, è tratto dal libro Un Capitano e ripercorre, accompagnato dalla voce narrante proprio di Francesco Totti, la vita del calciatore, dagli inizi alle partite giocate nella Roma, passando dal successo ai Mondiali del 2006 fino all'abbandono del calcio nel 2017. Il tutto ovviamente con un riferimento importante anche alla sua vita privata, ovvero alla famiglia che il calciatore ha costruito insieme ad Ilary Blasi.

Ebbene la Rai aveva programmato la messa in onda del documentario in autunno, ma, visti gli ultimi eventi, è forse sembrato più logico trasmetterlo in questo periodo.

Il documentario verrà infatti trasmesso in prima serata su Rai 1 lunedì 25 luglio.

Siamo sicuri che gli indici d’ascolto premieranno questa scelta.