A cura di Franci Russo

Alba Parietti ospite di Estate in diretta da Roberta Capua.

Un corpo mozzafiato dal cervello fino, sono queste le caratteristiche che fanno di Alba Parietti una delle conduttrice più apprezzate di sempre.

La sua carriera inizia in Rai con Gianni Boncompagni nel varietà Galassia 2, poi affianca il grande Enzo Tortora in Giallo, ma il successo arriva con il calcio: sarà lei la prima donna a condurre una trasmissione sportiva diventando un vero fenomeno mediatico degli anni ’90.

Alba sa ballare, cantare, intervistare. I più noti conduttori televisivi la voglio con sé. Conduce Domenica in e Macao. Sa farsi amare ma anche, per la sua lingua tagliente, contestare. Negli anni affronta sempre nuove sfide: da Ballando con le Stelle, a Il cantante mascherato, a Tale e Quale Show, dove si conferma una delle concorrenti più coraggiose ed ironiche.

Nella lunga intervista di Roberta Capua, Alba affronta diversi temi. “La mia fo r za – ha detto – sta nel mio carattere. Un vero signore non deve né convincere né piacere. Se tu piaci a tutti, in realtà non piaci a nessuno”.

Alba ha parlato della sua partecipazione a Tale e Quale Show, talent show condotto da Carlo Conti e delle continue critiche subite dai giudici, in particolare da Cristiano Malgioglio. “Me ne sono state dette di tutti i colori, ma fa parte de gioco. Ci divertivamo a dirci dopo quante ce ne eravamo dette in diretta”.

Alba parla della sua grande storia d’amore

Poi la Parietti ha parlato della bellissima storia d’amore con il manager Fabio Adami. Parole toccanti, belle, piene di speranza.

“Pensavo che la vita mi aveva dato tanto e che era arrivato il momento in cui mi sarei dovuta accontentare. Invece poi è successo qualcosa che non mi aspettavo. È arrivato il grande amore della mia vita. Il grande amore non deve chiedere, arriva. Sto vivendo una stagione meravigliosa, di un amore incondizionato, reciproco. Dopo che ho perso i miei genitori, ho sentito un grande vuoto: ho mio figlio che rappresenta la famiglia e degli amici che adoro. E ora ho trovato un uomo che è diventato passione e famiglia. È una speranza per tutti. Perché l’amore esiste”.