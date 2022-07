A cura di Ludovica Ragonesi

Fervono i preparativi per il ritorno in Rai di Elisa Isoardi. La conduttrice, dopo due anni di assenza, rientra in tv con un programma tutto suo.

‘Vorrei dirti che…’è la trasmissione che vedremo a partire dall’11 settembre, ogni domenica pomeriggio su Rai 2.

Un rientro desiderato e sperato per chi, come Elisa, è da sempre abituata agli studi televisivi e alla vita da redazione.

La conduttrice in questi giorni sta dividendo il suo tempo tra relax in spiaggia a Fregene e riunioni con il suo team di lavoro. La Isoardi non si è ancora allontanata da Roma proprio perché il lavoro chiama.

‘Vorrei dirti che…’ sarà un programma carico di emozioni.

“Lo descrivo in tre parole: cuore, territorio e cucina. È la sintesi della mia storia umana e professionale”, così ha dichiarato Elisa Isoardi in una sua recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni.

Il nuovo programma domenicale di Elisa Isoardi porterà la brava conduttrice in giro per l’Italia per raccontare storie di persone comuni che vogliono chiedere scusa o ringraziare un familiare. Per farlo, verrà organizzato un pranzo utilizzando gli ingredienti tipici del posto che si andrà a visitare e… tanto amore.

Elisa Isoardi: il bilancio dei suoi primi 40 anni

Elisa Isoardi compirà 40 anni il prossimo 27 dicembre.

Un anniversario importante che porta inevitabilmente a fare un bilancio della propria vita.

Quello della conduttrice piemontese può senza dubbio definirsi positivo dal momento che, da un punto di vista professionale, ha rimesso il turbo alla sua carriera dopo due anni di stop.

Da un punto di vista sentimentale invece, Elisa ha dichiarato di sentirsi completa nonostante non abbia un uomo accanto e che l’indipendenza e la realizzazione di sé rappresentano la più grande conquista per una donna.

Quella stessa indipendenza che le è stata trasmessa da sua madre Irma, che l’ha cresciuta da sola.

Elisa ha dichiarato che sua madre ha sofferto molto più di lei durante la sua assenza dalle scene, perché era preoccupata che potesse stare ferma per un periodo molto più lungo.

Invece, dopo due anni di pausa, l’occasione di riscatto professionale per la bella e brava conduttrice è finalmente arrivata.