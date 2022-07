A cura di zara penna

Emma Marrone ed Elodie si sono conosciute nel 2015 al talent di Maria De Filippi. Da subito le due cantanti hanno instaurato un rapporto di stima e di amicizia per tutto il periodo dello show. Un’amicizia che però si è interrotta una volta spenti le luci del serale di Amici.

In molti si chiedono cosa si successo tra le due cantanti.

Elodie svela la rottura nel rapporto con Emma Marrone e fa mea culpa.

Le dichiarazione di Elodie sul rapporto con Emma Marroine

La cantante intervistata da Peter Gomez a La Confessione sul canale Nove, parla proprio del rapporto con Emma e dell’allontanamento dopo Amici: “Abbiamo finito di collaborare dopo Amici e ci siamo allontanate. Credo di averla delusa. Perché lei ha fatto tanto per me, ci teneva ma io avevo altre idee e progetti, ho deciso di lavorare da sola anche se le voglio molto bene”.

In pratica Elodie ha parlato di punti di vista dufferenti sul proseguo della sua carriera: “Avevo un modo di vedere le cose diverso da quello di Emma. Anche nei progetti futuri, da quando mi sono allontanata da lei, ho iniziato a fare tutt’altro. Forse sono stata ingenua nella maniera di pormi. Però ci vogliamo bene, quando ci incontriamo ci aggiorniamo sulle nostre vite, anche se ognuno fa la sua”.

Dalle parole di Elodie si evince che Emma aveva in mente un percorso completamente diverso da quello intrapreso da Elodie una volta uscita da Amici.

Stando alle dichiarazioni è palese che le due non hanno smesso di sentirsi e di supportarsi. Ma non hanno un rapporto stretto, soprattutto dal punto di vista professionale, come in passato.

Una delusione professionale quella di Emma Marrone, che forse rivedeva in Elodie la stessa energia e potenzialità che aveva lei, che l’hanno portata a diventare una delle artiste italiane più amate e seguite in Italia.