A cura di zara penna

Rai: drastica decisione. Stop a Un Posto al Sole e Don Matteo.

Un Posto al Sole va in pausa. Questa è stata la decisione della Rai per il palinsesto estivo del mese di agosto.

Nonostante l’alto seguito di pubblico e le storie ancora da scoprire, Un Posto al Sole verrà interrotto.

La decisione improvvisa della Rai lascia tutti i fan alquanto sorpresi, delusi per uno stop imprevisto ma anche necessario, per lasciare spazio ad altri programmi meno impegnativi.

Nonostante sia un periodo di vacanze, Un Posto al sole è sempre molto seguito. Le vicende di Palazzo Palladini riescono a garantire alti numeri anche nel periodo estivo.

Le date dello stop di Un Posto al Sole

Ufficiali le date dello stop. Dal 15 al 26 agosto Un Posto al Sole non andrà in onda. I telespettatori dovranno attendere dunque per conoscere lo sviluppo e la conclusione delle trame che in questi giorni stanno diventando sempre più misteriose e avvincenti.

Questa pausa è una scelta degli sceneggiatori di Un posto al sole. Lo stop è in concomitanza con il periodo di Ferragosto e sicuramente nelle prossime puntate ci sarà qualche colpo di scena che lascerà il pubblico con il fiato sospeso fino alla ripresa della messa in onda che avverrà il 29 agosto.

La fascia oraria che va dalle 20,45 alle 21,20 verrà occupata per due settimane dalla trasmissione I Mestieri di Mirko, programma dedicato alla verve del noto taxi-driver Mirko Matteucci.

La Rai, oltre ad Un Posto al Sole, ha annunciato che in ferie andranno anche le puntate in replica di Don Matteo. Dal 4 agosto termineranno le vecchie puntate del giovedì sera, andate in onda per i mesi estivi e, nonostante fossero delle repliche, sono state apprezzate e seguite dal pubblico del giovedì sera. Don Matteo dunque cederà il posto nel resto del mese a diversi film ed alle repliche di Lolita Lo Bosco.