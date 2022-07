A cura di Franci Russo

Anticipazione della puntata di Beautiful di venerdì 2022 luglio, in onda su Canale 5 dalle ore 13, 40 alle ore 14,10..

Liam accetta di concedere a Bill 24 ore di tempo; lui e Hope le useranno per capire cosa è meglio fare.

Zoe interrompe Quinn e Carter.

Non esita a ringraziare la designer: è solo grazie a lei se è ritornata con l’uomo che ama.

Shauna bussa ed entra, ma vedendo i presenti crede sia meglio andarsene. La modella la ferma, chiedendole dettaglio sulla notte con Carter.

La Fulton rassicura la ragazza: non ha alcuna intenzione di interferire perché si è trattato solo di divertimento.

Wyatt interroga suo padre circa il segreto di Liam. Con parole criptiche, l’uomo risponde che non c’è niente che possa fare. Devono solo sperare che Liam non rovini tutto.

Hope supplica Liam di non andare dalla polizia. E stato Bill ad insabbiare tutto….

Liam si scusa per averla messa nuovamente in una posizione difficile. Lei gli assicura che non lo lascerà solo.