A cura di Ludovica Ragonesi

Una proposta di matrimonio sul palco dell’Arena di Verona dopo lo spettacolo 'Roberto Bolle and Friends'.

È questa la scena a cui ha assistito mercoledì 20 luglio il pubblico che è accorso all’Arena di Verona per assistere alla rappresentazione di danza classica 'Roberto Bolle and Friends'.

Lo spettacolo è quasi una consuetudine all’Arena e riunisce i più importanti ballerini dei principali teatri del mondo.

Due ore di pura magia con 11 spettacoli e tantissima emozione.

Roberto Bolle, étoile di fama mondiale, ha guidato il pubblico presente in un percorso fatto di arte e leggiadria, con le principali coreografie del balletto classico.

Ma il pubblico ha potuto assistere anche ad uno spettacolo nello spettacolo.

Come Romeo e Giulietta, l’amore incanta Verona

Alla fine delle esibizioni, Roberto Bolle, come da tradizione, ha accompagnato ciascuno dei suoi ballerini sul boccascena per consentire loro di ricevere i dovuti applausi.

Nel momento in cui lo statuario Bolle ha accompagnato l’étoile della Scala di Milano Nicoletta Manni, ha rapidamente indietreggiato e guardato il suo collega Timofej Adrijashenko, anch’egli primo ballerino alla Scala, lasciandogli la scena.

A quel punto, la ballerina ha visto il suo compagno raggiungerla, inginocchiarsi dinanzi a lei e porgerle una scatolina di velluto rosso.

Quando Timofej Adrijashenko si è inginocchiato con l’astuccio in mano e l’anello in bella vista, Nicoletta Manni si è dapprima coperta il volto con le mani, come per celare l’emozione provata. Poi, subito dopo, ha raggiunto il compagno in preda alla commozione e ha lasciato che il ballerino le infilasse l’anello all’anulare. La coppia si è poi abbracciata stretta a testimonianza di una grande emozione.

Una proposta di matrimonio in piena regola nelle più romantiche delle cornici.

Se si considera inoltre che i due primi ballerini si erano appena esibiti in Romeo e Giulietta, la proposta di matrimonio fatta nella città di Verona assume un significato ancora più profondo.