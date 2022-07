A cura di zara penna

Sangiovanni, grande gesto d’amore nei confronti di Giulia Stabile. Social scatenati.

Sangiovanni e Giulia Stabile sono sempre al centro del gossip. La distanza tra i due protagonisti di questa relazione fa sempre pensare ad una crisi. Visto che Sangiovanni è sempre in giro per l’Italia, le fan e i siti gossip alludono spesso ad una rottura con Giulia Stabile. La storia d'amore nata tra i banchi di scuola ad Amici continua a far sognare i fan.

Per qualche giorno si parlava di un’ennesima crisi tra i due. Anche questa volta inesistente.

Lo stesso Sangiovanni, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha dichiarato: "Giulia mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene [...] Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici, ma cerchiamo di viverci la nostra relazione come se fossimo due ragazzi che non fanno questo mestiere e che vogliono soltanto volersi bene e aiutarsi reciprocamente".

Il gesto di Sangiovanni nei confronti di Giulia Stabile a Battiti Live

Ecco che per azzittire le voci Sangiovanni fa un grande gesto per tranquillizzare le fan e per dimostrare il suo grande amore per Giulia.

Il cantante ha indossato sul palco di Battiti Live la collana con la scritta Giulia.

Ecco allora che i social si sono scatenati. Migliaia di messaggi a favore di questa giovane e amata coppia nata grazie a Maria De Filippi.

La stessa collana appare anche in un recente post pubblicato dallo stesso Sangiovanni pochi giorni fa su Instagram, in cui lo si vede cantare su un palco davanti a centinaia di persone.

La collana sembra non solo essere un pensiero costante per Giulia, ma anche il suo portafortuna.

Ancora una volta i due innamorati dimostrano alle migliaia di fan che questo amore riesce a superare ogni distanza e che anche se lontani dalla quotidianità e tenera età Sangiovanni e Giulia Stabile c’è un solido sentimento.