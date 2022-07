A cura di zara penna

Mediaset: il nuovo tronista snobba Maria De Filippi. No a Uomini e Donne.

Andrea Fratino, uno dei più popolari tiktoker italiani, amatissimo dalle giovanissime generazioni ha rifiutato la proposta di Maria De Filippi a diventare tronista di Uomini e Donne.

Parlando alla web radio RDS Next, Andrea Fratino ha raccontato un retroscena che riguarda proprio il programma di Maria De Filippi. La star dei social ha raccontato della sua passione per Uomini e Donne ma di come sia cambiata poi la sua idea a riguardo.

La dichiarazione di Andrea Fratino alla web radio RDS Next

“Il mio sogno fin da piccolo, intorno ai 14, 15 anni, era finire ad Uomini e Donne. Poi in realtà avendo questa visibilità più volte sono stato chiamato dalla redazione. Ho i messaggi e le mail, mi hanno anche chiamato a telefono per andar lì. Ho detto di no. – riporta Webboh –. Perché non è più secondo me la vetrina di una volta. Prima Uomini e Donne era diverso. C’era un trono classico e un trono over. Adesso sono tutti assieme. La musichetta è cambiata non posso andare a Uomini e Donne se non c’è “turu tu”. E poi, sinceramente, ero piccolino e non capivo cosa significasse andare ad un programma per trovare l’amore della mia vita”.

Un segno che dimostra come le cose siano cambiate. In tanti hanno da sempre voluto sedere sul trono di Uomini e Donne, considerato un trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo.

Andrea invece snobba letteralmente la tv o quantomeno la visibilità che potrebbe dargli Uomini e Donne.

Come avrà reagito Maria de Filippi a questo “no”?

Migliaia di ragazzi sognano la poltrona rossa e sicuramente la De Filippi avrà trovato un degno sostituto di Andrea, certa che dopo il no il tiktoker difficilmente arriverà a Canale 5 e soprattutto in una trasmissione firmata Maria De Filippi.