A cura di Franci Russo

E’ deceduto Vittorio De Scalzi, 72 anni, componenti storico del gruppo dei New Trolls, cantante, compositore e polistrumentista.

Lo annunciano, sulla pagina Facebook di Vittorio, la moglie Maria e i figli Armanda e Alberto: “Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “Quella carezza della sera”... lui vi ascolterà”.

De Scalzi, dopo essere guarito dal Covid, era stato colpito da fibrosi polmonare. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate ed era stato ricoverato. La famiglia ha annunciato che il funerale in forma laica si terrà lunedì 25 luglio alle 18,00 presso la sede del Club Tenco - Premio Tenco in piazza Cesare Battisti a Sanremo, e che tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto potranno farlo fino alle 23,00.

Sul profilo Instagram di Renato Zero, il ricordo dell’amico e collega Vittorio con un messaggio ed il video dell’esecuzione del brano dei New Trolls “Quella carezza della sera”.

“Genova e l’Italia intera piangono, la scomparsa di Vittorio De Scalzi. Co-fondatore del gruppo musicale dei New Trolls, nonché musicista ed interprete di prima grandezza. Io sono qui dalle 4:30 di oggi, che respiro un vuoto assoluto, di una perdita per me profonda ed incolmabile. Quello che tenterò di fare per Vittorio, è adoperarmi, affinché non vengano dimenticati, i suoi talenti e la sua lealtà nei confronti della musica e di chi lo ha amato profondamente come me! Vi chiedo una preghiera per lui”.