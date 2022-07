A cura di zara penna

Mediaset: uno storico e amato cavaliere potrebbe tornare a Uomini e Donne.

Manca meno di un mese alle riprese di Uomini e Donne. Maria De Filippi e la sua redazione sono già a lavoro per trovare tronisti e riorganizzare il trono over con le dame e i cavalieri.

In questi ultimi giorni arrivano indiscrezioni sul web sul ritorno di uno storico cavaliere amatissimo dal pubblico. Stiamo parlando di Marcello Messina, ex di Ida Platano, che aveva comunicato a Maria De Filippi di voler lasciare il programma Uomini e Donne per frequentare una ragazza conosciuta fuori.

Marcello Messina in e Riccardo Guarnieri out?

La storia con questa donna però non è andata a buon fine. Infatti, è finita dopo pochi mesi e Marcello è tornato single. “Marcello potrebbe tornare nel parterre over (magari a settembre o nel corso dell’edizione prossima)”, si legge sul portale di Pugnaloni, l’esperto delle anticipazioni di Uomini e Donne.

Le fan sicuramente ricorderanno Marcello e la sua tenacia nel corteggiare Ida, che però già a quel tempo scelse per l’ennesima volta Riccardo Guarnieri.

A tal proposito, Guarnieri a settembre potrebbe non sedere nel parterre del talk show di Maria De Filippi. Voci di corridoio sostengono che egli abbia avuto delle divergenze con la redazione di Uomini e Donne perdendo la stima della conduttrice e della produzione.

Questo perché Riccardo, subito dopo la fine delle registrazioni dello scorso maggio, sarebbe stato avvistato più volte con la stessa donna. Ciò ha insospettito la redazione della De Filippi, che avrebbe ipotizzato una storia d’amore nata durante le registrazioni. Comportamento, questo, che da anni è ritenuto scorretto.

Dall’altronde la storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è finita al dir poco malissimo tra insulti e recriminazioni reciproche, un comportamento questo che la De Filippi difficilmente dimenticherà.