A cura di Ludovica Ragonesi

Caterina Balivo ha partecipato al Jova Beach Party, il concerto dell’eclettico e super energico Lorenzo Jovanotti, che si è svolto sulla spiaggia di Marina di Cerveteri.

Tantissimi sono i Vip che hanno preso parte a quello che può essere definito l’evento musicale dell’estate per antonomasia.

Il Jova Beach Party è più di un concerto vero e proprio: è un inno alla musica, all’estate, al divertimento. Una maxi festa sulle più belle spiagge d’Italia, con musica, balli, luci e tanta, tanta energia. E Jovanotti, vestito da pirata moderno, è il vero trascinatore di migliaia di fan scatenati che intonano a squarciagola le sue canzoni.

Caterina Balivo, al concerto come a Coachella

Tra i tanti fan, molti volti noti dello spettacolo si scatenano a ritmo delle hit di Mr. Cherubini.

E tra questi, anche Caterina Balivo che, da ammiratrice storica di Lorenzo Jovanotti, si è scatenata in balli e canti insieme alle sue amiche.

Ma ciò che ha stupito più di tutto i follower della bella Caterina, è il look cool ed estroverso che la Balivo ha deciso di adottare per il concerto: look total white arricchito però da occhiali super glitterati e super glamour e soprattutto un make up particolare arricchito da pietre decorative sulla fronte.

Senza dubbio si può dire che il party estivo di Jovanotti sia diventato un “Coachella” nostrano (Coachella è un festival della musica molto famoso negli U.S.A. in cui tutti i partecipanti si vestono in modo particolare e appositamente studiato per l’evento ndr).

I fan della Balivo hanno dunque apprezzato la sua versione spensierata, spettinata e allegra, che si contrappone a quella da super professionista in tv.

Caterina Balivo è ritornata finalmente in televisione, dopo un periodo di silenzio lavorativo, grazie ad un programma Rai, che vedremo in autunno, e ad uno su Tv8 attualmente in corso (Chi vuole sposare mia mamma?), che la vedono di nuovo alla conduzione.