A cura di Benedetta Esposito

Michelle Carpente torna su Real Time alla conduzione di un nuovo programma incentrato sui matrimoni.

Certo il programma sarà nuovo, ma per Michelle l’argomento non è certo una novità. Giusto due anni fa, infatti, nel 2020, è stata conduttrice di un’altra trasmissione, sempre per la stessa rete televisiva e sempre riguardante il grande giorno che ogni donna, nella sua vita, aspetta, ovvero Matrimonio a sorpresa in Italia, in cui la conduttrice organizzava matrimoni da sogno e all’insaputa degli sposi, i quali avrebbero scoperto il tutto solo il giorno delle nozze.

Nozze a sorpresa in Italia, purtroppo, è durato solo una stagione, probabilmente, nonostante l’argomento nozze non passi mai di moda, non ha funzionato la strategia della sorpresa finale. Dopotutto si sa che ogni sposa, sin dall’inizio deve progettare, programmare e tenere tutto sotto controllo.

La novità del nuovo programma: nessuna sorpresa finale

Ma la Carpente non si è arresa ed ha deciso di riprovarci, complicandosi ancora di più la vita. Il nuovo programma, infatti, non prevede nessun colpo di scena e nessuna sorpresa finale, ma tutto avverrà alla luce del sole.

Ma ciò che farà la differenza sarà la ristrettezza del budget che gli sposi avranno a disposizione: solo 5mila euro per fedi nuziali, fiori, catering, location, abiti, musica ed intrattenimento.

Sarà un’impresa ardua ma gli sposi avranno comunque il sostegno di Michelle la quale consiglierà loro in che modo organizzarsi, a chi rivolgersi e dove provvedere ai vari acquisti per la cerimonia. Fortunatamente nei 5mila euro non rientrerà il prezzo del viaggio di nozze.

Il nome del programma sarà Matrimonio a tutti i Costi e partirà dal 30 luglio, su Real Time, alle 15,50 per un totale di 4 puntate. Il format è prodotto dalla Carpente in collaborazione con la società SmartWed SRL e il suo ideatore è lo stesso di Matrimonio a Sorpresa, ovvero Gianluca Potenziani.

Lo scopo di questo programma sarà quello di dimostrare che anche con cifre non elevate è possibile rendere speciali il giorno del proprio matrimonio, basta solo essere creativi e se anche voi volete sposarvi senza dover spendere una fortuna, questo è proprio il programma che fa al caso vostro. Inoltre sulla pagina Instagram della conduttrice, troverete già alcuni suggerimenti utili.

Uno di questi? La spiaggia. Avete mai pensato di festeggiare a piedi scalzi sulla sabbia, magari al tramonto? Meglio che chiusi dentro una sala.