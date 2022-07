A cura di zara penna

Rai: addio a Raoul Bova. L’attore di Don Matteo lontano dalla tv per due anni?

Le fan di di Raoul Bova sono in apprensione. Nelle ultime settimane si vociferava sul web l’uscita di scena dell’attore dalla tv. Per ben due anni Bova non sarebbe apparso più sul piccolo schermo.

Niente paura. E’ solo un fraintendimento. Raoul Bova non farà più Don Matteo, o meglio la serie avrà uno stop di due anni.

Ad annunciarlo Tvblog, che sostiene che le riprese di Don Matteo avranno inizio nel 2023 e nel 2024 ci sarà la messa in onda. Ovviamente non si conoscono i dettagli o i cambiamenti che Don Matteo subirà nella prossima stagione.

C’è chi invece ha pensato che l’attore lasciasse la televisione per ben due anni. Nient’affatto.

Roul Bova impegnato sul set per le riprese di Buongiorno Mamma 2

Scorrendo alcune immagini dal profilo Instagram di Raoul Bova, si scopre che l’attore, in questi giorni è sul set per le riprese di Buongiorno Mamma 2.

Ultimamente, Raoul Bova si è dedicato ai suoi affetti. Un’estate in famiglia in particolar modo con le sue figlie.

Non sono passate inosservate alcune immagini che ritraggono l’amato attore in vacanza a Roccella Jonica, in Calabria, paese d’origine di Raoul.

L’ultima sua apparizione in televisione è stata recentemente nella fiction Giustizia per Tutti, su Canale 5, accanto alla sua dolce metà Rocio. Un legal drama che ha ottenuto buoni ascolti.

In dubbio la seconda stagione di tale fiction. Una serie che ha evidenziato la chimica tra Rocio e Raoul, sullo schermo e nella vita. Le fan della coppia sono curiose di sapere se i due attori compariranno ancora in un’avvincente stagione, dato il successo della prima che li ha visti assoluti protagonisti.

Dunque nessuna paura per le fan di Raoul Bova, sicuramente non scomparirà per due anni, dovremo solo aspettare nel vederlo nelle vesti di frate in Don Matteo.