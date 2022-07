A cura di Franci Russo

L’anticipazione della puntata di Beautiful di giovedì 28 luglio in onda su Canale 5 dalle ore 13,40 alle ore 14,10.

Bill arriva in azienda nervoso più che mai e fa capire a Wyatt che non c’è niente che possa fare per portare suo fratello dalla parte della ragione.

Liam, intanto, è disperato e ribadisce che Vinny è morto a causa sua e che non può stare ancora a guardare.

Hope lo avverte: qualunque cosa deciderà, influenzerà le loro vite per sempre.

La giovane fa in modo che Beth rimanga con Donna e si assicura che Douglas resti con il padre. Quella notte vuol restare da sola con lui.

Liam non riesce nemmeno a pensare che stanno rischiando di non vedersi mai più. Ma non può continuare a vivere con questo peso per sempre.

Hope gli promette che non lo lascerà solo ad affrontare tutto questo, non dopo l’armonia che sono riusciti a ritrovare. Sa che quella potrebbe essere la loro ultima notte insieme.

E si stringono tra le braccia promettendosi amore.