A cura di Gilda Riga

Cresce l’attesa per l’inizio della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda il prossimo settembre su Rai 1.

La fiction rappresenta ormai un appuntamento quotidiano imperdibile per i tantissimi telespettatori che si lasciano trasportare da vicende e intrighi sentimentali dei vari personaggi. Del resto, i numeri sono inequivocabili: la soap è in piena ascesa in termini di share, e sta conquistando l’attenzione anche dei più giovani.

Dopo essere andato in onda per due anni in Prime Time, i vertici Rai hanno poi optato per il Day Time, ed il successo è stato immediato. In più di un’occasione il magazzino milanese più noto del piccolo schermo ha rischiato di chiudere i battenti a causa degli altissimi costi di produzione per la realizzazione, ma il pubblico è letteralmente insorto riuscendo a tenere in vita l’amatissima fiction.

Le storie, i nuovi personaggi, ma anche i volti storici della soap ambientata nella Milano degli anni ’60, hanno catturato l’attenzione dei telespettatori, che non prendono nemmeno in considerazione l’idea che possa essere eliminata dal palinsesto.

Ma secondo alcune voci che circolano sul web, la prossima potrebbe essere l’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap potrebbe essere cancellata per dare spazio alle produzioni straniere, in particolare quelle turche come Day Dreamer - Le ali del sogno e Love is in the air, che negli ultimi anni hanno spopolato sulle tv private.

Il Paradiso delle Signore a rischio chiusura?

Una notizia che ha messo in agitazione i tantissimi fan di Vittorio Conti e delle sue Veneri, e che ha suscitato alcune reazioni. Alessandro Cecchi Paone, ha rassicurato sulla rivista Nuovo TV i seguaci della soap, sicuro del fatto che il Paradiso non verrà cancellato. “Non so se la voce sia vera. La cancellazione sarebbe, in effetti, un duro colpo per la complessiva produzione italiana di fiction. E anche per la programmazione pomeridiana della Rai”.

Se le voci della chiusura fossero confermate, secondo Cecchi Paone si tratterebbe di un grosso campanello d’allarme, ed in particolare la fiction italiana ne uscirebbe con le ossa rotte. “Se questa circostanza si verificasse, resterebbe solo Un posto al sole, che va in onda su Rai 3. Io tifo per il Paradiso!”. E non è certamente il solo.

In attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla vicenda, il pubblico attende con ansia il debutto della settima stagione, che è fissato, salvo imprevisti, per il prossimo 12 settembre.