A cura di zara penna

Girava voce che tra Anna Tatangelo e Livio Cori ci fosse maretta. Molti siti di gossip hanno parlato di una rottura tra i due, invece la realtà è ben diversa.

Sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna, sono stati pubblicati alcuni scatti in cui si vedono Anna e Livio amoreggiare in spiaggia. Le immagini non lasciano spazio ad alcun dubbio: Anna Tatangelo e Livio Cori si amano e non hanno la minima remora di mostrarsi in atteggiamenti intimi.

Anna Tatangelo e Livio Cori: matrimonio in vista?

Dalle foto appare evidente la passione e l’attrazione tra i due, ed è molto difficile immaginare che il loro rapporto possa essere in crisi, tutt’altro. La loro relazione sembra procedere a gonfie vele.

Il rapper partenopeo e la popolare cantante sono a tutti gli effetti una coppia, che tra alti e bassi, viva da circa un anno la sua storia d’amore. Il settimanale Diva e Donna ipotizza addirittura che presto potrebbero convolare a nozze. Sarebbe il coronamento di un periodo da sogno per la Tatangelo, che tornerà in tv come protagonista del palinsesto targato Mediaset, con il suo programma Scene da un matrimonio che andrà in onda su Canale 5. Un format che, tra l'altro, è andato benissimo nella scorsa stagione televisiva.

Parallelamente alle vacanze di Livio Cori e Anna Tatangelo, anche l’ex Gigi D’Alessio è in giro a godersi l’estate con la sua nuova compagna Denise Esposito, la giovane avvocatessa napoletana che ha dato al cantante il figlio Francesco.

Sul web circolano foto che ritraggono la nuova famiglia composta da Denise, Gigi e il piccolo Francesco insieme ad Andrea, il figlio di D’Alessio nato dalla relazione con Anna Tatangelo.

Una famiglia allargata quella di Gigi D’Alessio, che ha 5 figli. Tre (Claudio, Ilaria e Luca, conosciuto come LDA) dal primo matrimonio con Carmela; Andrea, avuto da Anna Tatangelo, e l’ultimo arrivato Francesco, nato dall’amore con la Esposito. Una storia che sembra procedere a gonfie vele come quella tra la Tatangelo e Livio Cori.