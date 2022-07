A cura di zara penna

E’ stato il vincitore di Amici nel 2019. E’ arrivato in finale con Giordana, aggiudicandosi la vittoria. Da bambino ha partecipato a Ti lascio una canzone, ma ha conosciuto il successo grazie al talent show di Maria De Filippi, al termine del quale ha partecipato al Festival di Sanremo.

Nella sua esperienza all’Ariston non si è posizionato nelle prime posizioni, ma ha raccolto grandi soddisfazioni e regalato al pubblico forti emozioni.

Lui è Alberto Urso. Negli ultimi giorni, l’ex di Amici ha annunciato che sta per lasciare l’Italia per prendere parte ad un progetto internazionale.

Alberto Urso, l'annuncio fa sognare i fan

“Finalmente posso annunciarvi questa splendida notizia! Da oggi farò parte di uno dei più importanti gruppi di fama internazionale, ‘The Tenors’! Non vediamo l’ora di portare la nostra musica in tutto il mondo, calcando i più grandi palchi insieme a voi! Grazie per tutto il supporto che in questi anni mi avete dato e che continuate a darmi! Vi voglio bene!”.

The Tenors sono un gruppo originariamente canadese creato da Jill Ann Siemens, e rappresenta un’occasione irripetibile per il cantante italiano.

Nel 2019, Alberto Urso fa il suo esordio discografico ufficiale con il disco intitolato "Solo", che contiene nove inediti e due cover, seguito pochi mesi dopo dal nuovo album "Il sole ad est". Il 6 gennaio 2020 viene ufficializzata la sua partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone che dà il titolo al suo disco.

Ora, grazie alla sua partecipazione ad un progetto internazionale, porterà il nome dell’Italia in Nord America. Una grande soddisfazione non solo per lui, ma anche per la madrina di Alberto, Maria De Filippi, che ha sempre mantenuto un bellissimo rapporto col cantante ospitandolo diverse volte ad Amici, il talent che gli ha consentito di spiccare il volo.