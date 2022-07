A cura di Ludovica Ragonesi

Claudio Baglioni, tra un concerto e l’altro, si gode sprazzi di meritate vacanze in barca durante questa calda estate.

Il cantante romano è stato impegnato per due mesi nel suo tour “Dodici note-Tutti su!”, la tournée che ha portato la sua musica nelle più belle e suggestive location del nostro Paese: dopo le Terme di Caracalla ed il Teatro Greco di Siracusa, Baglioni ha concluso i suoi concerti estivi all’Arena di Verona.

Baglioni è stato ultimamente avvistato a largo delle coste di Lampedusa, a bordo della sua imbarcazione.

Uno dei propositi dei vip che si vogliono godere in tutta calma e privacy le proprie vacanze, è quello di schivare l’obiettivo impertinente dei fotografi che li paparazzano spesso nei momenti più privati. Non a tutti riesce questa “operazione” ma, per molti personaggi dello spettacolo, vivere il mare allontanandosi dalle coste a bordo di uno yatch, spesso diventa prioritario.

Ma oggi i vip devono affrontare altri occhi indiscreti: quelli dei fan (e non solo) che, armati di telefonino, riprendono o fotografano il personaggio famoso preso di mira.

È quanto è accaduto proprio a Claudio Baglioni.

Una vera e propria dichiarazione d'amore per Claudio

Claudio Baglioni, sulla propria barca a largo di Lampedusa, è stato avvicinato da un gruppo di fan scatenati che, con il telefonino di ordinanza pronto a fare un video, hanno chiamato a squarciagola l’artista romano, cercando di attirare la sua attenzione. Una fan in particolare gli ha letteralmente urlato parole d’amore: “Claudio, ti amo da morire, lo sai? Sei bellissimo”.

Il cantante romano, imbarazzato da questa dichiarazione così calorosa, ha salutato affettuosamente e, con un fare simpatico, ha allargato le braccia sorpreso da tanto amore. Il video è stato postato su TikTok e, in poche ore ha raggiunto milioni di visualizzazioni, diventando subito virale.

Dura la vita dei vip, specie ora che sui social si posta praticamente tutto.