A cura di Franci Russo

Roma è di Moda è l’evento che si è svolto ieri sera, giovedì 28 luglio, in via Veneto a Roma. Uno spettacolo-evento che ha raccontare l’alto artigianato Made in Italy, ideato e a cura di Stefano Dominella con la direzione artistica di Guillermo Mariotto e il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura, promosso da Roma Capitale e dall’Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda Alessandro Onorato.

Lo spettacolo ha portato in scena anche gli abiti realizzati da Guillermo Mariotto con inserti in gomma riciclata da Ecopneus.

A presentare lo spettacolo, Pino Strabioli e Ema Stockolma. La coppia di conduttori ha introdotto le creazioni dei designer Alessandro Consiglio, Federico Firoldi, Francesca Liberatore, Lineapiù Italia, Guillermo Mariotto, e ha visto la partecipazione straordinaria di Alessio Rezza, étoile del Teatro dell’Opera di Roma, e di Brunello Cucinelli, imprenditore.

Nel corso dell’evento, inoltre, le attrici Nancy Brilli e Paola Minaccioni hanno interpretato brani tratti da opere legate a Federico Fellini, Ennio Flaiano e ad Anna Magnani. Verranno infine proiettate, sul grande schermo, immagini dedicate a una “Dolce vita” reinterpretata, con la presenza anche del maestro Rino Barillari, protagonista dell’omaggio alle iconiche figure dei paparazzi.