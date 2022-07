A cura di Franci Russo

Anticipazione della puntata di Beautiful di domenica 31 luglio 2022 in onda su Canale 5 dalle ore 14,00 alle ore 14,20.

Steffy e Finn, innamorati più che mai, stanno per recarsi dalla dottoressa Cambell per l’ecografia, quando incontrano Thomas, ancora molto sopraffatto per la morte di Vinny.

Successivamente, il ragazzo promette a Ridge che, anche se sa bene di dividere con Hope l’importante ruolo di genitore di Douglas, non interferirà minimamente nella sua relazione con Liam.

Quest’ultimo, intanto, comunica alla moglie le sue intenzioni di costituirsi. Spiega che intende fare la cosa più giusta ed etica…

Steffy e Finn, intanto, scoprono che è in arrivo un maschietto. I due accolgono la notizia con gioia ed emozione.

Hope e Liam entrano in commissario. Bill, intuite le loro mosse, lo raggiunge e cerca di fermare il figlio.

Baker, dopo aver visto lo sguardo del giovane, si rende conto che, se si trova lì, è perché ha un grosso peso da togliersi…

La programmazione di Beautiful

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5. Salvo variazioni di orario da parte del Biscione, questi gli appuntamenti: dal lunedì al venerdì con puntata divisa dalle 13,40 alle 14,10 circa. Il sabato con puntata doppia dalle 13,40 alle 14,25 circa. La domenica con puntata divisa dalle 14:00 alle 14:20 circa.