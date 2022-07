A cura di Franci Russo

Una notizia clamorosa, riportata da tvblog.it, ha colto di sorpresa il pubblico televisivo. Antonella Clerici lascia la Rai e si trasferisce negli studi di La7. Condurrà il programma Eden in onda in prima serata su La7 al posto della veterana Licia Colò.

L’annuncio alla fine della puntata di In Onda qualche giorno fa su La7 (guarda il video. Il giornalista Davide Parenzo, che conduce il talk show insieme a Concita De Gregorio, a chiusura della trasmissione, afferma: “Dopo di noi c’è Eden, il Paradiso terrestre, con Antonella Clerici”.

I telespettatori più attenti sono rimasti increduli. La bella e brava Antonella, si son chiesti, lascia un programma di così grande successo, qual è E’ sempre mezzogiorno, per andare a condurre Eden? Cosa sarà successo? C’è chi si collega ad internet per trovare traccia della notizia sul web, ma nessuno ne parla.

Ecco come sono andare veramente le cose

Alla fine l’unica spiegazione plausibile è che si sia trattato di un chiaro errore di Parenzo, in quanto il programma in onda in prima serata su La7 è condotto da Licia Colò.

Una gaffe che ha fatto il giro del web, mentre in studio è passata inosservata. Infatti, né la De Gregorio, nè Massimo Giannini e neppure Mariolina Sattanino hanno battuto ciglio. Nessuno ha dato peso a quanto annunciato dal conduttore di In Onda.

La brava Antonella si è vista catapultata in un sol colpo da E’ sempre mezzogiorno, programma che va in onda su Rai Uno, a Eden, programma condotto sin dal 2019 da Licia Colò in onda su La7.

Dunque, ricapitoliamo per fare un po’ di chiarezza: Antonella Clerici rimane alla conduzione di E’ sempre mezzogiorno, un programma televisivo italiano trasmesso dal 28 settembre 2020 su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,55 alle ore 13,30.

Alla guida di Eden – Un pianeta da salvare, invece, c’è Licia Colò, che ci conduce alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta, con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il delicato equilibrio tra l’ambiente e l’uomo.

Non ce ne voglia Davide Parenzo, giornalista bravo e professionale, se abbiamo scherzato un po’ su questa sua imprecisione. D’altronde quando si trasmette in diretta, l’errore è sempre dietro l’angolo…