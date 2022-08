A cura di Franci Russo

Anticipazione della puntata di Beautiful di mercoledì 3 agosto in onda su Canale 5 dalle ore 13,40 alle ore 14,10.

Finn chiede a Thomas informazioni sulla morte di Vinny. Il Forrester è certo che la polizia è vicina alla verità.

Successivamente, il ragazzo confida anche alla sorella ed al padre di essere felice per Hope. Liam è l’uomo giusto per lei e non interferirà mai più tra loro.

Wyatt si reca in ufficio e chiede a Bill perché il fratello non si è presentato al lavoro. Nervosamente il padre gli fa capire che deve rispettare la sua decisione, in quanto sta per vivere un momento cruciale.

Hope, intanto, si prepara per accompagnare il marito in commissario: non intende lasciarlo solo.

Finn e Steffy sono felicissimi di aspettare un maschietto e guardano l’ecografia emozionati.

Liam e sua moglie arrivano al cospetto di Baker. Bill entra e insiste per avere un momento da solo con il figlio. Liam vorrebbe accontentarlo, ma ha bisogno di raccontare la verità.

La programmazione di Beautiful

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5. Salvo variazioni di orario da parte del Biscione, questi gli appuntamenti: dal lunedì al venerdì con puntata divisa dalle 13,40 alle 14,10 circa. Il sabato con puntata doppia dalle 13,40 alle 14,25 circa. La domenica con puntata divisa dalle 14,00 alle 14,20 circa.