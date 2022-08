A cura di Franci Russo

Serena Autieri, in perfetta forma, pubblica su Instagram una sua foto in costume intero rosso, ed è subito un tripudio di commenti e di like.

In vacanza in barca, la bellissima attrice napoletana prende a prestito i versi della canzone di Giuni Russo Un’estate al mare per mandare un saluto ai suoi follower.

"Un'estate al mare… Voglia di remare… Fare il bagno al largo... Per vedere da lontano gli ombrelloni", così recita la canzone della mai dimenticata Giuni Russo, morta prematuramente a 53 anni nel 2004.

Serena Autieri, un futuro senza Dedicato

Serena Autieri, artista eclettica, attrice, cantante, doppiatrice e presentatrice, ha terminato da qualche mese la conduzione del programma televisivo Dedicato, in onda il sabato su Rai 1, con interviste a cuore aperto a personaggi famosi del mondo dello spettacolo, ma anche presentando storie comuni particolarmente commoventi. Un’esperienza che sembra non avere un seguito; infatti Dedicato non avrà più spazio nel nuovo palinsesto Rai: al suo posto ci sarà Linea Blu, programma condotto da Donatella Bianchi.

Ma Serena Autieri non dovrebbe restare a bocca asciutta. Per lei infatti è prevista la conduzione di un nuovo programma, sempre di sabato, ma su Rai 2 e in una fascia oraria diversa, quella del mezzogiorno. Al momento, però, bocca cucita sui dettagli della nuova trasmissione, in attesa di nuovi risvolti.

Sposata nel 2010 con Enrico Griselli, manager finanziario, Serena, 46 anni, ha una figlia, Giulia Tosca nata nel 2013.

Serena di nome, ma anche di fatto, visto che con il matrimonio ha raggiunto la tranquillità nella sua vita privata, completata con la nascita della figlia.

La semplicità, l’arma vincente dell’attrice napoletana

Bella, brava e simpatica, capace di incantarti con il solo sguardo, Serena rappresenta una bellezza che non ha bisogno di filtri: capelli biondi, lentiggini e occhi azzurri. Ed è proprio questa sua semplicità a farla apprezzare anche dal pubblico femminile.

Basti leggere i commenti alla foto in costume pubblicata sul suo account Instagram. Molti uomini, ma anche tantissime donne. Ne pubblichiamo due, uno per parte.

Raffaele1403: “Stupenda, meravigliosa, capolavoro assoluto di bellezza, opera d'arte”.

Ermelinda: “Sei la più bella, spontanea, simpatica di tutti, senza alcun dubbio! E anche la più naturale. Ti prego non ti fare mai stravolgere dalle correzioni estetiche (come fanno tutte le altre ormai inguardabili), non ne hai bisogno perché sei meravigliosa e unica”.

Non aggiungiamo altro…