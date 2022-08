A cura di Franci Russo

Al Bano e Romina Power ancora insieme come la prima volta.

Al Bano, 79 anni, e Romina Power, 70 anni, figlia dell’attore Tyrone Power, si sono sposati nel 1970, e dal loro matrimonio sono nati quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina jr. Tuttavia già nel 1969 inizia la loro collaborazione artistica con il disco Acqua di mare. Nel 1976 partecipano all’Eurovision Son Contest con il brano We’ll live at all (Lo rivivrei) classificandosi al settimo posto.

Nel 1995 si conclude la collaborazione artistica con Romina e nel 1999 i due si separano legalmente.

Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, Al Bano conosce Loredana Lecciso, con la quale va a convivere nel 2001 e dalla quale avrà due figli: Jasmine e Albano jr, detto Bido.

Nel 2013 torna a cantate con Romina Power per la prima volta, dopo 16 anni di separazione artistica (l’ultima esibizione era stata 1997 in Brasile, a Rio de Janeiro davanti al Papa Giovanni Paolo II), in occasione di tre concerti organizzati in Russia.

Il 10 febbraio 2015 ritorna al Festiva di Sanremo insieme Romina Power dopo 24 anni.

Il 9 dicembre 2016 Al Bano viene colpito da infarto durante le prove del concerto di Natale. Operato viene dimesso dopo pochi giorni.

Nel 2018, tra alti e bassi, il cantante pugliese interrompe il legame sentimentale con la Lecciso.

Nel 2020 partecipa insieme a Romina Power in qualità di ospite al Festival di Sanremo, dove presentano il loro nuovo singolo Raccogli l’attimo scritto da Cristiano Malgioglio.

Al Bano poi partecipa ad Amici di Maria De Filippi, in coppia con Romina Power, come ospite fisso, a Il cantante mascherato; a The voice senior, insieme alla figlia Jasmine; e nell’ottobre del 2021 al Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Ora i due ritorna a cantare insieme per un Live Tour 2022 europeo. Infatti, il 30 settembre staranno a Vienna (Austria), il 22 ottobre a Zurigo (Svizzera), l’11 novembre a Bucarest e il 13 a Cluj Napoca (Romania), il 25 a Katowice e il 27 novembre a Lodz (Polonia).

Un tour de force che vedrà i due cantanti più uniti che mai, non solo professionalmente ma anche sentimentalmente. Perché il primo amore, come dice un vecchio proverbio, non si scorda mai…