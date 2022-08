A cura di zara penna

E’ arrivata la conferma che tanto si attendeva. Maria De Filippi ha dato l’ok alla versione Vip di Uomini e Donne, un po' come accadde per Temptation Island. Non saranno, infatti, solo personaggi sconosciuti a partecipare allo storico dating show di Canale 5 per trovare l’amore, ma questa volta anche quelli famosi saranno protagonisti.

Le registrazioni della versione Vip inizieranno nel 2023, per poi essere trasmesse in primavera con due appuntamenti settimanali. Dal prossimo settembre, lo show andrà nuovamente in onda nella versione classica e ci saranno le puntate delle dame e cavalieri.

Non sono stati diffusi i nomi di possibili tronisti Vip, anche se alcune settimane fa sono spuntati quelli di Elisabetta Gregoraci e Antonio Zequila. Ma si tratta esclusivamente di voci che ad oggi appaiono prive di qualsiasi fondamento.

Maria De Filippi, infatti, per la versione Vip di Uomini e Donne vuole nomi meno altisonanti e soprattutto più giovani, ovvero quelli di tiktoker o influencer di successo, mai passati per la televisione.

Uomini e Donne Vip: Giulia De Lellis opinionista

Per quanto riguarda gli opinionisti, non saranno gli stessi della versione Nip (not important person), ovvero gli storici Gianni Sperti e Tina Cipollari. Sembra infatti che la De Filippi e la sua redazione vogliano fortemente Giulia De Lellis, ex corteggiatrice e oggi influencer di grande successo, e l’ex tronista Lorenzo Riccardi, che già in passato era stato affiancato a Tina e Gianni. Una coppia di opinionisti che farà sicuramente divertire. Per la versione Nip, e del trono dame e cavalieri, ci saranno ancora una volta Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due, infatti, sono stati ancora una volta confermati nello storico dating show.

Tante le novità in merito alla nuova stagione di Uomini e Donne. La redazione del programma ha anticipato che ci saranno importanti cambiamenti, lasciando però un velo di mistero su quello che accadrà.