A cura di zara penna

Da qualche giorno gira sul web la notizia che Sangiovanni e Giulia Stabile, ex allievi di Amici, stiano per diventare genitori. Ovviamente questo ha spiazzato tutti, sia il pubblico che i diretti interessati, che sono rimasti basiti di fronte a quella che a tutti gli effetti è una fake news.

Giulia Stabile non è in dolce attesa, ed ha dovuto smentire pubblicamente la notizia insieme al suo compagno Sangiovanni. Un chiacchiericcio che non è ancora chiaro da dove abbia avuto origine. Probabilmente le dichiarazioni rilasciate dalla ballerina in merito alla sua relazione con Sangiovanni, che procede a gonfie vele, e la volontà di creare (ma in futuro) insieme a lui una famiglia, sono state evidentemente travisate. A questo si aggiungono anche alcune parole dell’ex cantante di Amici, che al termine di un concerto ha ringraziato i suoi fan dicendo di avere una famiglia allargata. Insomma, tutto un grosso equivoco.

Purtroppo il pettegolezzo ha iniziato a rimbalzare sul web e di conseguenza è stato necessario operare una secca smentita. Entrambi sono concentratissimi sulle rispettive carriere, ed al momento non è assolutamente in programma di mettere su famiglia.

Dal canto loro, le fan della coppia hanno manifestato tutto il loro dissenso, stanche del fatto che qualcuno sui social e su alcuni siti, metta in giro notizie totalmente prive di fondamento.