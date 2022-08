A cura di Gilda Riga

Ricordate Edicola Fiore? Era un format televisivo e radiofonico ideato, diretto e condotto da Fiorello, trasmesso dal 2011 al 2017 e andato in onda anche su Sky Italia, con lo showman siciliano affiancato dal giornalista Stefano Meloccaro, in cui ospitava cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo.

Il programma sarebbe dovuto tornare in onda nella stagione 2017-2018 sempre sulla piattaforma satellitare, ma a settembre Fiore annunciò che l’Edicola non avrebbe più trovato spazio nella sua attività lavorativa perché sarebbe voluto tornare al varietà.

Ebbene, secondo quanto riporta il portale TvBlog, lo show potrebbe nuovamente approdare sugli schermi televisivi. Ma dove e quando? Scopriamolo insieme.

Si parla spesso, quasi in maniera ciclica, di un possibile ritorno di Rosario in televisione. Del resto, come testimoniano le recenti partecipazioni al Festival di Sanremo accanto al suo grande amico Amadeus, le porte di viale Mazzini per lui sono sempre aperte. Non rappresenta di certo una novità, dunque, quanto riportato dalla rivista Oggi, che parla di un suo possibile ritorno in tv, anche se questa volta le possibilità che questa circostanza si concretizzi sono molto più reali.

Fiorello sta portando in giro per i teatri italiano il suo nuovo spettacolo “Fiorello presenta…”, e molto spesso ciò ha fatto da preludio ad un suo ritorno da one man show sul piccolo schermo.

Edicola Fiore: la nuova versione su Rai 1 in day time?

La volontà della Tv di Stato, secondo Tvblog, sarebbe quella di riportare lo showman siciliano su Rai 1, ma non nella fascia prima time (prima serata), bensì in quella del mattino. Già alcuni mesi fa si parlò di questa possibilità, e a quanto pare Fiorello, con la sua Edicola in versione rinnovata, potrebbe occupare la fascia oraria tra le 7 e le 8, rafforzando di fatto il palinsesto mattutino della prima rete, che vedrà in campo anche Massimiliano Ossini, Eleonora Daniele e Antonella Clerici.