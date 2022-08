A cura di Franci Russo

Anticipazione della puntata di Beautiful che andrà in onda domenica 7 agosto su Canale 5 dalle ore 14,00 alle ore 14,20.

Ridge trova Thomas intento a lavorare per un nuovo design della Hope for Future. Sostiene che Hope non l’ha ancora visto, in quanto è molto presa dalla riconciliazione con il marito. Aggiunge di aver capito di non poter costringere una persona ad amarlo.

Ridge lo guarda con soddisfazione: la miglior versione di Thomas è quella che ha davanti ai suoi occhi. Il ragazzo ribadisce che non ha importanza quanto lui possa amare Hope perché ha capito che il futuro di lei è con Liam.

Allo chalet Hope è disperata e sa che Baker non prenderà nemmeno in considerazione la possibilità di lasciare Liam.

Singhiozza dicendo che lo Spencer è l’amore della sua vita e non sa per quanto tempo starà via da lei e dai bambini.

Brooke, in lacrime, la stringe forte a sé.

Thomas confida al padre di essere certo che, prima o poi, Liam deluderà la Logan…

La programmazione di Beautiful

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5. Salvo variazioni di orario da parte del Biscione, questi gli appuntamenti: dal lunedì al venerdì con puntata divisa dalle 13,40 alle 14,10 circa. Il sabato con puntata doppia dalle 13,40 alle 14,25 circa. La domenica con puntata divisa dalle 14,00 alle 14,20 circa.