A cura di zara penna

Non si arresta il gossip sulla coppia Totti-Blasi. Da quando i due hanno annunciato la fine della loro storia d’amore, il web, i social sono impazziti. Ogni giorno spunta una novità, un flirt, un presunto amore.

A distanza di pochi giorni dalla rottura, o quanto meno dall’annuncio della separazione, Francesco Totti è uscito allo scoperto. Il calciatore, infatti, sembra avere da mesi ormai una relazione con Noemi Bocchi. Le riviste gossip ripropongono foto che li ritraggono insieme in vacanza.

Francesco Totti però non è l’unico che ha voltato pagina. Secondo il settimanale Nuovo, le cui parole sono riprese da Biccy, l’ex moglie starebbe uscendo con un amico dell’ex marito.

Si tratterebbe dell’uomo che Ilary Blasi incontrava durante le sue trasferte a Milano per le registrazioni de L’Isola dei Famosi, lontano dai riflettori.

Le indiscrezioni su Francesco Totti e Ilary Blasi

Ecco quanto si legge sull’ex coppia sui siti gossip in queste ore: “In questi giorni Francesco Totti fa la spola tra la casa e gli uffici dell’agenzia di scouting nel quartiere dell’Eur. Tra poco andrà in ferie, forse in una meta esotica. Se è vero che Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi è anche vero che Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex”.

Non è data sapere l’identità di quest’uomo. Si sa soltanto che è molto vicino a Francesco Totti.

Ricordiamo però che dalle diverse indiscrezioni arrivate sul web, arriva anche quella secondo la quale tra Totti e la Blasi ci sarebbero stati diversi tradimenti nel corso degli anni.

Ilary, infatti, sarebbe stata protagonista di diverse relazioni: con Alvin, inviato dell’Isola dei famosi e con Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez.

Queste voci ovviamente non hanno trovato conferma. Totti e Blasi mantengono il più assoluto riserbo sulla loro vita privata. Le ultime loro parole le abbiamo apprese attraverso comunicati stampa.