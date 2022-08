A cura di zara penna

Luciano Punzo, influencer e modello prese parte all’ultima edizione di Temptation Island.

Fu un tentatore che durante il gioco delle coppie si innamorò di Manuela Carriero, fidanzata con Stefano Sirena.

La ragazza lasciò la trasmissione scegliendo di vivere la storia d’amore con Luciano.

Un anno di relazione tra i due, con una presenza assidua sui social, lasciava immaginare che tutto filasse liscio. Invece poi arriva la notizia della rottura.

In queste ore un'indiscrezione ha letteralmente fatto impazzire le fan non solo di Luciano ma anche di Temptation Island. Sembra infatti che Luciano Punzo sarà un possibile concorrente di Grande Fratello Vip.

Le sue fan sono al settomo cielo. Tuttavia non si ha ancora conferma della notizia, soprattutto perché in questo momento Luciano è in crisi con Manuela. I due infatti si sono lasciati.

La diretta Instagram di Manuela: "Ci sono persone che non hanno rispetto..."

Non si conoscono i motivi, ma in queste sere Manuela in diretta Instagram ha chiesto a Luciano di tornare con lei.

Manuela inoltre svela il motivo della rottura con Luciano: “Ci sono persone che non hanno rispetto per le relazioni… parlo sia verso di lui che verso di me. Il motivo è la gelosia. Dovuta a questioni lavorative”.

La diretta è poi proseguita con la Carriero che ha chiesto in diretta a Luciano se volesse tornare con lei, oppure se tra loro è davvero finita. “Hai avuto abbastanza tempo per capire. – ha dichiarato Manuela su Instagram rivolgendosi a Luciano, che stava assistendo alla diretta –. Se vuoi tornare con me com’eravamo prima, torni anche adesso. Penso che non c’è più da aspettare. Io te lo dico davanti a tutti. Conosci il mio carattere.”

Luciano però ha preferito non rispondere. Solo più tardi ha lanciato un post su Instagram che ha destabilizzato le fan. Ecco cosa scrive Luciano: “Qui nessuno ha sbagliato. Nessuno ha tradito. E nessuno ha fatto cose gravi. Le corna sono come un diamante che tu regali, è per sempre. È una cosa preziosa, non tutti ce l’hanno… chi ce l'ha è fortunato…”.

Questa diretta ha creato non poche polemiche soprattutto perché non è ancora chiaro chi abbia tradito chi.

Sembra ovvio che tra Luciano e Manuela non ci sia più un futuro.