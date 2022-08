A cura di Gilda Riga

Pessime notizie per Iva Zanicchi. La cantante, futura concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle, è stata suo malgrado vittima di una circostanza che, purtroppo, negli ultimi anni tende a verificarsi sempre più spesso. Ma vediamo nello specifico cosa è accaduto.

Iva Zanicchi nei guai: hackerato lo smartphone

“Mi hanno hackerato il telefono, e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti. Ringrazio i miei collaboratori per aver provveduto a recuperare l’account Instagram”. Ebbene sì, qualcuno si è intrufolato nel cellulare della Zanicchi. Una triste consuetudine che si ripete ciclicamente e che quasi sempre riguarda personaggi del mondo dello spettacolo.

E’ già successo in passato con Diletta Leotta, quando le venne hackerato il telefono e vennero condivisi in rete contenuti di natura particolarmente “intima”. E, di recente, è accaduto anche a Guendalina Tavassi, concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Si tratta, purtroppo, di una pratica sempre più frequente favorita in particolare dall’esplosione dei social media. Per fortuna, i collaboratori di Iva Zanicchi sono riusciti, grazie ad un intervento tempestivo, ad evitare il peggio. Almeno per il momento. Non è da escludere, infatti, che i contenuti strettamente privati presenti sullo smarthpone della cantante possano essere diffusi, e ovviamente il nostro auspicio è che non accada.

Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle

Nel frattempo, L’aquila di Ligonchio, storico soprannome della cantante, sarà una nuova concorrente di Ballando con le Stelle, il dancing show di Milly Carlucci che andrà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo 8 ottobre. In un’intervista a Superguida tv, ha svelato i motivi che l’hanno spinta a partecipare al programma: “Conoscendomi io voglio vincere. Ci ho pensato un po’ prima di accettare, ma devo dire che Milly è una donna eccezionale, convincerebbe gli eschimesi a vendere gelati al Polo Nord. Spero di trovarmi bene, voglio un ballerino bello e forte. Io adesso vado a Ballando, però casa mia è Mediaset. Io sono affezionatissima a Piersilvio Berlusconi. Siccome non avevo esclusive allora ho accettato. Ci siamo sentiti. Devo dire la verità, è stato stupendo. È una persona a cui sono molto legata, lo conosco da quando era bambino. Mi ha detto vai Iva, devi fare tutto quello che ti aggrada. Mediaset rimarrà sempre casa tua, torna quando vuoi. Sono state parole bellissime, è stato bello sentirsi dire questo da lui”.