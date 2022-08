A cura di zara penna

Lui non è solo un ex allievo della scuola di Amici, ma è soprattutto uno dei protagonisti dell’estate con la sua nuova hit PamPamPamPamPamPamPamPam, che è diventata un vero e proprio tormentone.

Dopo la vittoria nella diciottesima edizione del talent di Maria De Filippi, e dopo le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, Irama ha collezionato una serie di grandi successi: La ragazza con il cuore di latta nel 2019, La genesi del tuo colore nel 2021 e Ovunque Sarai nel 2022. Brani che si sono posizionati per settimane tra le hit musicali. In particolare, il tormentone PamPamPamPamPamPamPamPam sta facendo ballare milioni di italiani.

Irama lascia l'Italia per il Sud America

Nonostante il grande successo, però, Irama ha rivelato in un’intervista a Il Messaggero di voler lasciare l’Italia. La meta da lui scelta è il Sud America, con l'obiettivo di cambiare vita e di lanciarsi nel mercato internazionale.

“E’ vero, sto pensando di trasferirmi in America Latina - racconta a Il Messaggero -, ma non so esattamente dove. Nei prossimi mesi mi prenderò del tempo per viaggiare e per capire cosa fare. Mi piacerebbe raccogliere influenze locali per contaminare ancora di più la mia musica. E al tempo stesso vorrei far conoscere al pubblico di quei Paesi il pop italiano, che negli ultimi anni ha acquistato una dimensione internazionale”.

Non è la prima volta che Irama vola lontano dall’Italia. E’ già stato a Miami per lavorare al suo ultimo progetto discografico. Inoltre, sembra che voglia puntare su canzoni con il testo in lingua spagnola, come annunciato proprio nell’intervista al quotidiano romano. “Sarebbe un modo più semplice per farmi capire da quel pubblico”, ha affermato.

Intanto, in Italia le sue fan sono sconvolte dopo aver appreso la notizia di un possibile allontanamento del cantante dal nostro Paese.