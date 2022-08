A cura di zara penna

E’ ancora tutto ancora in alto mare per il grande ritorno de La talpa. L’amato reality show, che manca dal piccolo schermo dal 2008, debutterà nuovamente su Canale 5 nella primavera 2023, e sarà prodotto per la prima volta dalla Fascino di Maria De Filippi. In questo periodo, la conduttrice è alle prese con la composizione del nuovo cast, e sta valutando una serie di possibilità con l’obiettivo di rendere quanto più appetibile l’approdo in tv del reality.

Per quanto riguarda la conduttrice, si sono fatti svariati nomi durante questi mesi: ben cinque, stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv. In pole position ci sarebbe Silvia Toffanin, pronta a diventare regina indiscussa di Mediaset; secco “no” di Simona Ventura, che non sembra interessata al progetto di Maria De Filippi.

La moglie di Maurizio Costanzo starebbe inoltre valutando anche i nomi di Belén Rodriguez, Anna Tatangelo e Stefania Orlando.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino a La Talpa?

Ma procediamo con ordine. La showgirl argentina ha voglia di crescere come conduttrice, e dopo Tu Sì Que Vales e Le Iene vorrebbe mettersi nuovamente in gioco. Secondo alcune voci, potrebbe esserci addirittura l’accoppiata Rodriguez-De Martino. C’è chi sostiene che Belén sarà conduttrice e Stefano inviato. Altri affermano, invece, che entrambi saranno nuovi concorrenti dello show. Insomma, secondo i rumors, in un modo o nell’altro sembrerebbe comunque certa la presenza a La Talpa dei due innamorati.

Per quanto riguarda Anna Tatangelo, l’ex di Gigi D’Alessio ha avuto molto successo con lo show Scene da un matrimonio, e ha dimostrato di saperci fare davanti alle telecamere. La Orlando, invece, si è pubblicamente autocandidata per il ruolo di conduttrice.

Per quanto riguarda l’inviato de La Talpa, il nome più accreditato fino ad oggi resta quello di Filippo Bisciglia, che quest’estate si è ritrovato senza Temptation Island. Insomma, c’è ancora tanta incertezza sul reaity che arriverà su Canale 5 nel 2023.