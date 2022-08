A cura di zara penna

Ancora novità a Uomini e Donne. Dopo l’annuncio di una versione vip del trono classico, dove siederanno personaggi famosi in cerca del loro amore, anche nella versione nip vedremo delle grandi novità.

Il trono over ci sarà, così come le ormai storiche e famose dame Gemma Galgani e Ida Platano. Quest’ultima, però, avrà anche un altro ruolo, quello di opinionista e di acerrima nemica di Tina Cipollari, che un tempo si accaniva esclusivamente contro l’amica Gemma Galgani.

Ida Platano opionista del trono over

Stando a quanto riferisce il portale Mondotv24, la bella bresciana 45enne, Ida Platano, diventerà una sorta di opinionista proprio come il suo amico Armando Incarnato. I due commenteranno le vicende degli over. Accanto a loro, ovviamente, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Quest’ultimi, però, verranno a loro volta sostituiti durante il trono vip. Al loro posto, infatti, ci saranno Giulia De Lellis e Lorenzo Riccardi, che commenteranno le scelte e i corteggiatori dei vip siederanno sulla poltrona rossa in cerca del loro innamorato o innamorata.

Ma torniamo a Ida Platano. Il suo ruolo non sarà affatto semplice data la presenza in studio dei suoi ex fidanzati Marcello Messina, Alessandro Vicinanza e probabilmente anche Riccardo Guarnieri. Proprio riguardo a quest’ultimo, sul portale Mondotv24, si legge che Ida Platano dovrà stare attenta “alle probabili attenzioni che Riccardo Guarnieri riserverà alla Aversano, al cui fascino il cavaliere ha più volte affermato di non essere indifferente”.

In studio è previsto anche il ritorno di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, che diventerà una dama del trono over. La ragazza si metterà in gioco dopo le diverse immagini che la ritraevano con Riccardo Guarnieri. Un gossip, però, che si è arenato quasi subito dopo le smentite dei diretti interessati.

Come reagirà Ida alla presenza di Federica e Riccardo? Cederà ancora una volta?