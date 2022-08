A cura di zara penna

La nuova edizione di Ballando con le Stelle dovrebbe iniziare sabato 8 ottobre. Milly Carlucci è al lavoro già da diverse settimane per comporre il cast di celebrità che si sfideranno sulla pista da ballo dell’amato dancing show di Rai 1.

Al momento, gli unici concorrenti confermati sono Iva Zanicchi, Nancy Brilli, Gabriel Garko e Beppe Convertini. Katia Ricciarelli, al contrario, si sarebbe rifiutata di partecipare sia a Ballando che a Tale e Quale Show.

Intanto gli appassionati del programma condotto da Milly Carlucci si chiedono quali saranno le altre celebrità che scenderanno in pista. A tal riguardo, sul web circolano tre possibili nomi che hanno letteralmente entusiasmato le fan. Parliamo di tre attori delle due soap Rai più amate e seguite dal pubblico: Un Posto al sole e Il Paradiso delle Signore.

Milly Carlucci pesca da due amatissime soap targate Rai

Il primo nome che è spuntato fuori è quello di Filippo Sartori, protagonista della longeva fiction in onda su Rai 3, che ha rivelato in una recente intervista a Vero, che partecipare a Ballando con le Stelle sarebbe per lui un’esperienza che lo divertirebbe molto. Ma Milly Carlucci sembra non voler pescare solo a Palazzo Palladini, e pare abbia messo gli occhi anche su due protagonisti de Il Paradiso delle Signore.

Parliamo di Emanuel Caserio, che ha fatto un appello proprio alla timoniera di Ballando, proponendo la sua candidatura come concorrente dello show di Rai 1. L’altro volto del noto magazzino milanese, invece, è Francesca Del Fa, la quale ha invece spiegato che le piace molto ballare e cantare. La Venere Irene Cipriani è rimasta molto sul vago, aggiungendo, però, che le piacerebbe partecipare a format che la mettano alla prova su queste abilità. In ogni caso, entrambi i personaggi de Il Paradiso delle Signore, hanno ammesso che parteciperebbero volentieri al programma di Milly Carlucci.

La presenza di questi tre famosi attori, molto popolari grazie alle soap in cui recitano, amatissime e seguitissime dal pubblico, porterebbero in dote al dancing show del sabato sera di Rai 1 un riscontro in termini di ascolti non indifferente, specie se si considera che tutti e tre sono anche molto seguiti sui social. Volti giovani, conosciuti ed apprezzati, che potrebbero senza dubbio rappresentare un valore aggiunto per il programma, aprendolo, di fatto, alla possibilità di conquistarsi una fetta di pubblico anche tra la platea più giovane.