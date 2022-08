A cura di zara penna

Arrivano sempre maggiori indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Stando ai rumors social di queste ore, sembrerebbe che il conduttore voglia puntare su due ex star di Temptation Island, il programma estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Due ex di Temptation Island nel cast del GF Vip?

Si tratta di Valeria Liberati, che divenne molto famosa nell’estate del 2020 con il fidanzato Ciavi Maliokapis, e Luciano Punzo, ex tentatore e compagno di Manuela dell’ultima edizione. Non sarebbe certo la prima volta che un ex protagonista di Temptation Island fa il suo ingresso nel bunker di Cinecittà. Lo scorso anno, infatti, vi approdò Tommaso Eletti, la cui avventura all’interno delle mura della Casa terminò però molto presto. Poi è stata anche la volta di Carlotta Dall’Isola, Alessandro Basciano e Selvaggia Roma.

La notizia che Luciano Punzo possa partecipare al reality show ha creato molto scalpore. L’ex tentatore e influencer, infatti, è molto apprezzato dal pubblico femminile e conta milioni di followers su Instagram. Luciano potrebbe portare al Grande Fratello Vip una bella ventata di energia e simpatia.

Oltre agli ex protagonisti di Temptation Island, ci sono altri nomi in lizza per partecipare alla settima edizione del GF Vip. Primo fra tutti quello di Antonino Spinalbese, ex di Belen Ridriguez, seguito da Pamela Prati, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi e Chadia Rodriguez. Mentre l’unica ufficialità riguarda Giovanni Ciacci.

Infine, meno probabile l’entrata nel cast dei vipponi dell’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte, la quale sembrerebbe non aver superato il provino e dunque non considerata idonea all’entrata nella Casa.