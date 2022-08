A cura di zara penna

Una vera e propria fuga quella di Manuel Bortuzzo, che dopo diversi mesi rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip ha scelto di scappare via dall’Italia per concedersi una vacanza.

Dopo diverse problematiche legate a dinamiche interne al bunker di Cinecittà, e alla fine della storia d’amore con Lulù Selassiè, Manuel ha deciso di andare in Sudafrica. La meta scelta lo terrà lontano dal boom mediatico che l’ha coinvolto dopo la rottura con la sua ex coinquilina, vicenda che ha in più occasioni occupato le prime pagine delle riviste e ha trovato risalto su gran numero di siti che si occupano di gossip.

Un periodo stressante per Bortuzzo, che ha deciso di allontanarsi da tutto e tutti. In uno scatto condiviso su Instagram ha scritto: “Il Paradiso è un posto non troppo lontano”. Questi giorni lontani dall’Italia, Manuel li sta trascorrendo con l’amico fidato Alex Castelluccio.

Il grande sogno di Manuel

Una scelta meditata quella del nuotatore, che ha voluto immergersi nella bellezza naturale della flora e fauna del Sudafrica, per prepararsi al suo prossimo obiettivo: partecipare alle Paraolimpiadi.

Intanto, secondo alcuni rumors Manuel Bortuzzo potrebbe addirittura partecipare nuovamente al Grande Fratello Vip. Pare, infatti, che Alfonso Signorini rivoglia in casa l’ex gieffino. La sua forza e la sua personalità hanno conquistato il cuore di molti italiani, e il conduttore sarebbe intenzionato a richiamarlo.

Al momento però sono solo voci. Manuel non si è mai pronunciato su questa eventualità. Il suo unico scopo è quello di rilassarsi e raccogliere le forze necessarie per poter partecipare alle Olimpiadi. Un sogno che certamente diventerà realtà, data la sua grande forza di volontà.